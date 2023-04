Enel X Way e ACI per lo sviluppo della mobilità elettrica (Di martedì 18 aprile 2023) Creare le condizioni per la diffusione capillare della mobilità elettrica offrendo alle persone soluzioni all'avanguardia e servizi sempre più efficienti: è l'obiettivo del protocollo firmato da Enel ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Creare le condizioni per la diffusione capillareoffrendo alle persone soluzioni all'avanguardia e servizi sempre più efficienti: è l'obiettivo del protocollo firmato da...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amatesponde : New post: MOBILITA’ ELETTRICA: PARTNERSHIP ENEL X WAY E ACI PER AUMENTARE I PUNTI DI R - InvestingItalia : Enel X Way, intesa con Aci per nuovo impulso a mobilità elettrica - - enelxwayitalia : @Rbarbarese Gentile Raimondo Barbarese, rimaniamo comunque a disposizione in caso dovessi necessitare di assistenza… - Ambrosino6 : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Enel i soggetti operanti come CPO Charging Point Operator Enel X Way… - enelxwayitalia : @Rbarbarese Gentile Raimondo Barbarese, abbiamo preso in carica la tua richiesta e ti daremo aggiornamenti il prima… -