Enel X Way - Accordo con Aci su colonnine e servizi per le auto elettriche (Di martedì 18 aprile 2023) Enel X Way e l'Aci hanno firmato un protocollo d'intesa per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. L'azienda del gruppo energetico Enel e l'automobile Club d'Italia condivideranno progetti di sviluppo e, in particolare, collaboreranno per individuare aree idonee all'installazione di colonnine pubbliche e private (anche ultra fast) e di soluzioni quali il WayMedia, dispositivi che integrano servizi di ricarica e pubblicitari. L'Accordo prevede, inoltre, che Enel X Way metta a disposizione soluzioni e servizi all'Aci e ai soci dell'associazione, "anche nell'ottica di un utilizzo per l'elettrificazione delle sedi".

