Endi | la biografia

(Di martedì 18 aprile 2023) MILANO – Enrico Petillo, conosciuto con il nome d'arte, è nato a Milano nel 1986. Artista rap attivo nel circuito indipendente italiano, si è approcciato alla cultura Hip Hop all'età di sedici anni. Ha pubblicato gli album Il Canto del diavolo, Ci vorrebbe la felicità e Sognando ancora, in cui spiccano i featuring con Amir, Daniele Vit, Diluvio, Rayden e Nerone. Nel 2019 ha pubblicato il singolo L'Amore è un'illusione in collaborazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. "Qualcosa Cambierà" è la sua prima pubblicazione editoriale. Nel 2021 ha pubblicato il singolo "Resta qui", in cui spicca la collaborazione con Beatrice Pezzini, seconda classificata di The Voice 2018.