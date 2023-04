Empoli | lesione al legamento collaterale mediale per De Winter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Empoli: lesione al legamento collaterale mediale per #DeWinter - FcInterNewsit : De Winter, lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio: salta Empoli-Inter -

Dybala, nessuna: affaticamento sull'adduttore destro. Sollievo in casa Roma LA PARTITA ... che torna al gol in campionato dal 4 febbraio contro l'. Ora non resta che il Feyenoord, giovedì ...... mister Thiago Motta dovrà anche rinunciare e Soriano fino a fine maggio per via di unaal ... sempre quella dello 0 - 4 al "San Paolo " Maradona" di Napoli, due pareggi controe ...Da valutare per la 30/span> ARNAUTOVIC :muscolare dell'estensore breve delle dita del piede destro. Rientro seconda metà di aprile CREMONESE (30giornata: Cremonese -) BIANCHETTI: ...

Empoli, lesione di medio grado del legamento collaterale del ginocchio destro. La nota del club Alfredo Pedullà

La Salernitana ha preso la calcolatrice: deve chiudere il ciclo di ferro (Inter, Torino, Sassuolo, Napoli e Fiorentina) con 7-8 punti di vantaggio sul Verona. In alternativa, deve presentarsi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...