Empoli | brutto infortunio per De Winter | le sue condizioni

Le ultime sulle condizioni fisiche di Koni De Winter, difensore centrale di proprietà della Juventus ed in prestito all'Di seguito il comunicato ufficiale dell'sulle condizioni di Koni De Winter. COMUNICATO - "Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Koni De Winter, uscito durante l'ultima gara ...Durante l'ultima sfida di campionato tra Cremonese ed, terminata con il punteggio di 1 - 0 per i grigiorossi, Koni De Winter è stato costretto ad abbandonare anticipatamente il terreno di gioco per un problema al ginocchio ...Vlahovic sembra il gemellodi quello della Fiorentina, è spaventato e involuto, e gioca ... Abbiamo iniziato venerdì con Cremonese -e finito ieri sera con Fiorentina - Atalanta ma non c'è ...

Empoli, brutto infortunio per De Winter: le condizioni Corriere dello Sport

Una brutta notizia anima la cronaca infortuni in casa Empoli: il difensore azzurro Koni De Winter ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio destro Come se non bastasse il recente andamento ...Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club toscano ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del difensore: "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui ...