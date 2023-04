Emma Watson compie 33 anni e festeggia con un post molto personale (Di martedì 18 aprile 2023) Emma Watson ha compiuto 33 anni e per l'occasione è tornata sul suo profilo Instagram ufficiale, dopo essersi allontanata dalla piattaforma lo scorso anno, per aggiornare i fan su quanto accaduto in questi anni della sua vita. Emma Watson, l'indimenticabile Hermione nella saga di Harry Potter, ha spento 33 candeline e ha scelto di festeggiare il suo compleanno pubblicando un post molto personale sul suo profilo Instagram dopo aver preso le distanze dalla piattaforma per un po'. L'attrice britannica, come riporta CNN Entertainment, è apparsa nuovamente sui social e ha aggiornato i fan su quanto sta accadendo nella sua vita. Una serie di immagini in bianco e nero accompagnano le parole di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023)ha compiuto 33e per l'occasione è tornata sul suo profilo Instagram ufficiale, dopo essersi allontanata dalla piattaforma lo scorso anno, per aggiornare i fan su quanto accaduto in questidella sua vita., l'indimenticabile Hermione nella saga di Harry Potter, ha spento 33 candeline e ha scelto dire il suo compleanno pubblicando unsul suo profilo Instagram dopo aver preso le distanze dalla piattaforma per un po'. L'attrice britca, come riporta CNN Entertainment, è apparsa nuovamente sui social e ha aggiornato i fan su quanto sta accadendo nella sua vita. Una serie di immagini in bianco e nero accompagnano le parole di ...

