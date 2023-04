“Emergenza Milano” | in centinaia in piazza per la mobilità sostenibile | “Chiediamo ciclabili | una ‘domenica a piedi’ al mese e una città a 30 km h”

(Di martedì 18 aprile 2023)di persone, molte delle quali con bici al seguito, sono scese inper chiedere al sindaco Sala e alla sua giunta di rendere il capoluogo lombardo unaa misura di persone, diminuendo la presenza delle automobili, favorendo latà sicura e migliorando la qualità dell’aria. In circa 600 si sono radunati ai piedi di Palazzo Marino, sede del Comune, per chiedere politiche adeguate per risolvere i problemi della, della sicurezza stradale e dell’inquinamento. Durante la manifestazione, alla quale hanno aderito decine di associazioni e movimenti ambientalisti cittadini, sono state avanzate alcune richieste al Comune come la creazione di una rete did’per ...

