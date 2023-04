Elserino Piol: morto l'uomo che intuì per Olivetti il futuro di Apple (Di martedì 18 aprile 2023) Manager di lungo corso nel campo dell'elettronica, è stato il padre del venture capital italiano dopo una serie di missioni in Silicon Valley Leggi su wired (Di martedì 18 aprile 2023) Manager di lungo corso nel campo dell'elettronica, è stato il padre del venture capital italiano dopo una serie di missioni in Silicon Valley

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FABsussidiario : Chi era Elserino Piol, padre del Venture Capital italiano - NelloBologna : un grandissimo dell’ #innovazione italiana - Rip. ?? - MilanoFinanza : È morto Elserino Piol, padre del venture capital italiano ed ex vicepresidente di Olivetti - MilanoFinanza News - Italia_Notizie : Morto Elserino Piol, da Olivetti a Omnitel addio al pioniere della new economy - Rog_2 : RT @DeviLsLawyer_: Addio a Elserino Piol, protagonista “visionario” dell’innovazione italiana... di gente come lui e Faggin avremmo ancora… -