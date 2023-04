Elon Musk fonda la sua startup di intelligenza artificiale per contrastare OpenAi (Di martedì 18 aprile 2023) , che lui stesso fondata ma poi lasciata Elon Muask lancia la sfida a OpenAi, fondando la personale startup di intelligenza artificiale. Si chiama X.Ai e il Financial Times informa che Musk sta riunendo un gruppo di ingegneri e ricercatori ed è alla ricerca di investitori per far crescere il progetto. Legalmente, X.Ai esiste già dallo scorso 9 marso e lo stesso Musk risulta come presidente. La scelta del fondatore di Tesla e SpaceX potrebbe risultare incongruente con le ultime dichiarazioni di Musk, che si era detto preoccupato degli utilizzi dell’intelligenza artificiale. In realtà, le critiche del tycoon erano indirizzate quasi esclusivamente a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) , che lui stessota ma poi lasciataMuask lancia la sfida ando la personaledi. Si chiama X.Ai e il Financial Times informa chesta riunendo un gruppo di ingegneri e ricercatori ed è alla ricerca di investitori per far crescere il progetto. Legalmente, X.Ai esiste già dallo scorso 9 marso e lo stessorisulta come presidente. La scelta deltore di Tesla e SpaceX potrebbe risultare incongruente con le ultime dichiarazioni di, che si era detto preoccupato degli utilizzi dell’. In realtà, le critiche del tycoon erano indirizzate quasi esclusivamente a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Finora Elon Musk ha ridotto i dipendenti di Twitter da 7500 a 1800. Mi sembra che si veda da come sta andando Twitt… - LaStampa : Elon Musk svela la sua AI: 'TruthGpt non avrà pregiudizi di sinistra e scoprirà l'origine dell'Universo' - franzrusso : #Twitter Inc. non esiste più. Documenti giudiziari dimostrano che oggi l’azienda co-fondata da Jack Dorsey si chiam… - lu_capezzolo : osate a creare un drama da questo tweet che vi denuncio a elon musk - Anonynewsitaly : Elon Musk afferma che la sua mente era 'sbalordita' dal grado in cui le agenzie di intelligence avevano accesso a '… -