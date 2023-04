Elly Schlein ha paura. Quindi tace (Di martedì 18 aprile 2023) L’assenza e presenza, titolo alla Repubblica a proposito di Elly Schlein. Ma a volte anche la presenza, laddove ci fosse, potrebbe coincidere con il nulla, cioè con un’assenza. Stefano Cappellini, importante editorialista di La Repubblica, arriva secondo nel porre questioni esistenziali alla sinistra. Già perché dopo la celebre battuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo, che fa dire a lui, intellettuale di sinistra, “Ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente”, ecco ora una giustificazione dell’assenza della segretaria del PD dal dibattito pubblico. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-7.mp4 L’assenza e presenza, dice Cappellini, che con una arrampicata sui vetri pazzesca, prova a giustificare il silenzio della Schlein. Dice “Non è che non sa cosa dire, è che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 aprile 2023) L’assenza e presenza, titolo alla Repubblica a proposito di. Ma a volte anche la presenza, laddove ci fosse, potrebbe coincidere con il nulla, cioè con un’assenza. Stefano Cappellini, importante editorialista di La Repubblica, arriva secondo nel porre questioni esistenziali alla sinistra. Già perché dopo la celebre battuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo, che fa dire a lui, intellettuale di sinistra, “Ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente”, ecco ora una giustificazione dell’assenza della segretaria del PD dal dibattito pubblico. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-7.mp4 L’assenza e presenza, dice Cappellini, che con una arrampicata sui vetri pazzesca, prova a giustificare il silenzio della. Dice “Non è che non sa cosa dire, è che ...

