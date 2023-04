Elly Schlein e la cena vip in suo onore | ecco chi c' era a casa di Baglioni

(Di martedì 18 aprile 2023) Nell'attico romano del popolare cantautore la nuova leader Pd è stata accolta come ospite d'. La "Roma bene" progressista si sarebbe così ritrovata per celebrare il proprio piccolo grande amore per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La segretaria del #PD Elly #Schlein, durante un evento elettorale nella giornata di sabato, alla domanda del quotid… - ultimora_pol : Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Le parole del ministro Lollobridiga sono disgustose e inaccettabili da chi ric… - ultimora_pol : Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiaraz… - Luca_zone : RT @ultimora_pol: Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze dalle dichiarazioni d… - MakxBarbi : RT @ultimora_pol: Sostituzione etnica, Elly #Schlein: 'Le parole del ministro Lollobridiga sono disgustose e inaccettabili da chi ricopre i… -

Nel Pd non c'è una linea, ma "opinioni personali" Oltre 50 giorni dopo l'incoronazione come segretaria del Pd (52 per essere precisi),ha deciso che i tempi sono maturi per concedersi ai ...... che è stata indirizzata anche alla segretaria PdSchelin . Il documento è firmato da alcune ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Sondaggio Swg: il Pd diaccorcia il distacco, meno di ...Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica" ha detto il ministro intervenendo nel corso del congresso nazionale della Cisalattacca: "Le parole del ministro Lollobridiga ...

"Questa piccola grande Elly". Cena a casa Baglioni per la segretaria del Pd Il Foglio

"Ho visto che il Pd aveva circa il 20 per cento" prima della elezione a segretaria di Elly Schlein, e "l'ha praticamente riconfermato. Però, se devo essere onesto, qui l'effetto è stato il mettere ...Lo segnala Reputation Science che ha analizzato la reputazione online della Presidente del Consiglio e di Elly Schlein. La neo segretaria del Partito Democratico, forte della vittoria alle primarie, ...