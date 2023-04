Elisabetta Gregoraci: “Briatore è un po’ geloso, non è facile per me rifarmi una vita” (Di martedì 18 aprile 2023) Ospite di Mara Venier a “Domenica In”, Elisabetta Gregoraci si commuove parlando dell’adorata mamma Melina scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. I genitori della showgirl e conduttrice calabrese si sono amati per 36 anni. “Ti dicono ‘il tempo ti aiuta’ ma in realtà non passa – spiega – Quando vedo le foto o ci sono delle ricorrenze, sto ancora più male. Mamma aveva 37 anni quando si è ammalata, poi ha avuto un calvario lunghissimo. Diventare madre mi ha aiutato tantissimo, però ti rimane un vuoto che è lì e non si può far nulla. Quando se n’è andata, Nathan (il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore, ndr.) aveva appena compiuto un anno. Però non ha conosciuto i miei nipotini. Io parlo sempre a Nathan della nonna”. “Flavio è un bravissimo papà ed è legatissimo a Nathan” La conversazione si ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 aprile 2023) Ospite di Mara Venier a “Domenica In”,si commuove parlando dell’adorata mamma Melina scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. I genitori della showgirl e conduttrice calabrese si sono amati per 36 anni. “Ti dicono ‘il tempo ti aiuta’ ma in realtà non passa – spiega – Quando vedo le foto o ci sono delle ricorrenze, sto ancora più male. Mamma aveva 37 anni quando si è ammalata, poi ha avuto un calvario lunghissimo. Diventare madre mi ha aiutato tantissimo, però ti rimane un vuoto che è lì e non si può far nulla. Quando se n’è andata, Nathan (il figlio nato dal matrimonio con Flavio, ndr.) aveva appena compiuto un anno. Però non ha conosciuto i miei nipotini. Io parlo sempre a Nathan della nonna”. “Flavio è un bravissimo papà ed è legatissimo a Nathan” La conversazione si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlBielorusso : RT @OcchinoOmar: In poche parole Elisabetta Gregoraci e un Flavio Briatore a dir poco arancione ??????#AffariTuoi - video_virali : Avete mai visto il padre di Elisabetta Gregoraci? Della showgirl conosciamo quasi tutto, ma forse il papà ancora no… - CineGiornale1 : Addio Elisabetta Gregoraci, il dramma lacerante annunciato in diretta: “Si è ammalata a 37 anni…”… - infoitcultura : Domenica In, Elisabetta Gregoraci ricorda la madre: “Un dolore che non passa” - OcchinoOmar : In poche parole Elisabetta Gregoraci e un Flavio Briatore a dir poco arancione ??????#AffariTuoi -