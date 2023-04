(Di martedì 18 aprile 2023) Il nuovo regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo venti giorni. I produttori avranno due anni di transizione per adattarsi alleregole. Alcuni limiti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... veritaeaffari : Tv e microonde, cambiano le regole per lo stand-by degli #elettrodomestici di casa - MuredduGiovanni : RT @liliaragnar: Elettrodomestici in stand-by, arrivano le nuove norme Ue: cosa cambia Il problema sono le lucine rosse e non i palazzoni… - MarcMarc30681 : RT @liliaragnar: Elettrodomestici in stand-by, arrivano le nuove norme Ue: cosa cambia Il problema sono le lucine rosse e non i palazzoni… - qui_finanza : Elettrodomestici in stand-by, l’Ue adotta nuove norme: cosa cambia - Maurofabio31 : RT @liliaragnar: Elettrodomestici in stand-by, arrivano le nuove norme Ue: cosa cambia Il problema sono le lucine rosse e non i palazzoni… -

... televisori, modem e console per videogiochi in modo da ridurre il consumo energetico degliquando sono in modalità- by . Le modifiche tengono conto degli sviluppi tecnologici ...Dal 18 al 23 aprile i visitatori sono invitati alloSamsung per scoprire come i nuoviBespoke dell'azienda siano progettati sulle esigenze dei propri consumatori, migliorando e ...Colloca gli, tra cui la lavatrice e l'asciugatrice Bespoke AI e il frigorifero ... Infine è possibile visitare lodi Samsung dal 18 al 23 aprile, presso l'Artpoint Superstudio Più ...

L'Ue adotta nuove norme per gli elettrodomestici in stand-by Agenzia ANSA

Dal 18 al 23 aprile i visitatori sono invitati allo stand Samsung per scoprire come i nuovi elettrodomestici Bespoke dell’azienda siano progettati sulle esigenze dei propri consumatori, migliorando e ...(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato nuove regole per lo stand-by degli elettrodomestici, quali televisori, forni a microonde, macchine per caffè, consolle per videogiochi ed altri. Tali r ...