Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, titoli da dichiarare e importare nella domanda. Guida per immagini (Di martedì 18 aprile 2023) Nell'istanza di inclusione negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, i titoli dichiarabili sono quelli conseguiti entro il 31 maggio 2022. Chi deve dichiararli e chi no. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Nell'istanza di inclusione neglialladelle GPS, idichiarabili sono quelli conseguiti entro il 31 maggio 2022. Chi deve dichiararli e chi no. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2023, titoli da dichiarare e importare nella domanda. Guida per immagini - GiovanettiFaby : RT @cislscuola: Tutto sugli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia in uno speciale di @orizzontescuola il 18 aprile alle ore 15 con Attilio V… - fnp_ag_cl_e : RT @cislscuola: Tutto sugli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia in uno speciale di @orizzontescuola il 18 aprile alle ore 15 con Attilio V… - uil_rua : RT @scuolainforma: Elenchi aggiuntivi GPS, quando i docenti di ruolo possono inserirsi e perché può essere un’opportunità ? - masmont13 : RT @cislscuola: Tutto sugli elenchi aggiuntivi alle GPS I fascia in uno speciale di @orizzontescuola il 18 aprile alle ore 15 con Attilio V… -