EDFE a Earth Day Italia il 22 aprile

(Di martedì 18 aprile 2023) Environmental Defense Fund Europe (, www.urope.org) è un’affiliata di Environmental Defense Fund (edf.org), una delle principali organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, che crea soluzioni trasformative ai problemi ambientali più gravi. Per farlo, EDF collega scienza, economia, legge e partnership innovative con il settore privato. Con oltre 3 milioni di membri e attivisti e uffici negli Stati Uniti, Cina, India, Messico, Indonesia e Unione Europea, gli scienziati, gli economisti, gli avvocati e gli esperti di politica di EDF lavorano in 28 Paesi e in tutta l’Unione Europea per trasformare le nostre soluzioni in azioni. La Giornata della Terra è l’evento più importante insui temi della lotta al cambiamento climatico, della transizione ecologica e della ricerca di soluzioni e scelte politiche coerenti. ...