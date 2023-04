Eden - Pianeta Selvaggio | la serie arriva su Sky in occasione dell' Earth Day 2023

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 aprile 2023) La, in esclusiva su Sky Nature da venerdì 21 aprile alle 21.15, invita a scoprire gli angoli più remoti del, con luoghi rimasti incontaminati. Negli angoli più remoti del, ci sono luoghi rimasti incontaminati perché isolati dal resto del mondo e protetti dagli effetti dannosia presenza umana. In queste terre la vita prospera e si manifesta in ecosistemi equilibrati, ricchi di specie e unici che ladal titolo, in esclusiva su Sky Nature da venerdì 21 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, invita a scoprire. Unaunica per ammirare la perfetta armonia che regna negli ...