(Di martedì 18 aprile 2023) Non è stato un anno semplice per Ed. Negli scorsi mesi, ha dovuto dire addio a uno dei suoi migliori amici, poi la scoperta del tumore della moglie mentre era incinta e, infine, le accuse di plagio. Eppure, il cantante ha voluto trarre forza da tutto ciò e mettere le sue sensazioni per iscritto nelche ha anticipato ai fan durante un evento live a Milano. Sensazioni di tristezza, ma allo stesso tempo di rinascita e spiritualità, sono le stesse provate da Ednell’ultimo anno. L’artista ha voluto mettere nero su bianco tutti i pensieri che lo hanno afflitto durante quello che può quasi definirsi come il periodo più brutto di tutta la sua vita. La musica ancora una volta lo ha aiutato a metabolizzare i cattivi pensieri e ne è uscito un, – ...

Nella puntata del 16 aprile di Che Tempo che fa l'ospite d'onore è stato Ed. Il cantautore britannico, poco prima, aveva presentato inil suo nuovo album al Fabrique di Milano. A Fabio Fazio, Ed ha parlato dell'ultimo disco e di alcuni gustosi aneddoti, ...... tra le 14 e le 20, con accesso privilegiato tramite prenotazione sulla app Portanuova Milano, i fan di Edpotranno immergersi inassoluta nelle atmosfere del nuovo album, mentre ...... tra le 14 e le 20, con accesso privilegiato tramite prenotazione sulla app Portanuova Milano, i fan di Edpotranno immergersi inassoluta nelle atmosfere del nuovo album, mentre ...

Ed Sheeran, in anteprima il nuovo album in acustico per i fan Velvet Mag

Giornata italiana per Ed Sheeran che fa tappa nel nostro Paese per presentare il suo nuovo lavoro musicale: l'album si chiamerà Subtract ...Un secret show al Fabrique di Milano, le canzoni del suo nuovo album Substract in uscita il 5 maggio, il racconto di un anno terribile che diventa musica ...