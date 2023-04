Ecco il favorito dell'Isola dei Famosi, perchè Sainato diventerà virale (Di martedì 18 aprile 2023) Muscoloso. Senza tattoo. Piace a tutti in rete e ora, in tv, potrebbe spopolare per davvero. Gian Maria Sainato, influencer e naufrago a breve dell'Isola dei Famosi, potrebbe essere uno dei favoriti di questa edizione. In passato l'abbiamo conosciuto a Riccanza e poi, sporadicamente, a Pomeriggio5. Con mezzo milione di follower è molto ambito dal mondo della moda e, adesso, il suo approdo in Honduras piace al pubblico di Canale5. "Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata”, aveva dichiarato Sainato in un'intervista a Vanity. E' single. Potrebbe innamorarsi proprio all'Isola dei Famosi: tenetevi pronti a ogni fuoriprogramma. Si dice che diventerà virale anche perché dietro ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Muscoloso. Senza tattoo. Piace a tutti in rete e ora, in tv, potrebbe spopolare per davvero. Gian Maria, influencer e naufrago a brevedei, potrebbe essere uno dei favoriti di questa edizione. In passato l'abbiamo conosciuto a Riccanza e poi, sporadicamente, a Pomeriggio5. Con mezzo milione di follower è molto ambito dal mondoa moda e, adesso, il suo approdo in Honduras piace al pubblico di Canale5. "Ai miei follower faccio vedere pocoa mia vita privata”, aveva dichiaratoin un'intervista a Vanity. E' single. Potrebbe innamorarsi proprio all'dei: tenetevi pronti a ogni fuoriprogramma. Si dice cheanche perché dietro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Ecco il favorito dell'#IsoladeiFamosi, perchè #Sainato diventerà virale #18aprile - myrosycandy : Ecco “lo scaricabarile sull’evasione di Artem Uss, oligarca putiniano arrestato a Malpensa su ordine USA, spedito a… - mycrrorball : @vi_vi_vi2 Ho visto i tempi di Pecco nelle analisi, non capisco come si possa essere ciechi… poi in gara può succed… - IagoAndrade14 : @78Andreapinna @lorenzofares Ad oggi, pensando che Nole e Alcaraz torneranno in forma, é nei 3 super favoriti Nei f… - rprat75 : Ecco qua: le 3 nomination per i 7 premi stagionali, le motivazioni, i pronostici e la mia preferenza personale. Buo… -