Ecco i Jalisse! Ma Blasi sconcertata e regia in tilt | cosa va in onda | gelo a Mediaset

(Di martedì 18 aprile 2023) La prima puntata de L'Isola dei Famosi 2023 è cominciata col botto, tra ironie, cambi di look e colpi di scena. Tra i concorrenti più attesi, c'è la coppia di coniugi composta da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, cioè i Jalisse, che vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con l'ormai celebre Fiumi di Parole e dopo sono spariti dalle scene, venendo ripetutamente rifiutati dalla kermesse canora per nuove partecipazioni in gara. Agli intoppi, perciò, sono entrambi abituati e così è successo anche durante il loro esordio nell'avventura dell'Isola. Nel momento in cui avrebbero dovuto parlare per la prima volta con Ilary, infatti, è saltato il collegamento, per lo stupore della conduttrice: "Apritemi la Palapa… Alvin se mi senti noi siamo pronti per il grande ritorno dei Jalisse… Che fine hanno fatto? E che fine ha fatto Alvin?”. Dalla ...