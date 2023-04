“Ecco come le borseggiatrici mi hanno rubato il cellulare”, ancora furti all’interno della Metro A (Di martedì 18 aprile 2023) Storie di furti e violenze ormai sono quotidiane all’interno della Metro A di Roma, tra la disperazione di quei pendolari che vorrebbero spostarsi tra Battistini e Anagnina. Il ferro di cavallo rimane ancora il tratto tra la stazione Termini e la fermata di Ottaviano, puntualmente in balia di borseggiatrici che cercano facili refurtive tra la calca dei treni e quella presente sulle banchine. Oggi il racconto di una studentessa, che si è accorta del furto delle “mani leste” solamente una volta scesa dal treno. La studentessa derubata sulla Metro A di Roma Derubata nel giro di mezzo secondo. Questo è il racconto di una studentessa romana, che nei pressi della stazione Flaminio si è vista sfilare il cellulare in pochi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Storie die violenze ormai sono quotidianeA di Roma, tra la disperazione di quei pendolari che vorrebbero spostarsi tra Battistini e Anagnina. Il ferro di cavallo rimaneil tratto tra la stazione Termini e la fermata di Ottaviano, puntualmente in balia diche cercano facili reve tra la calca dei treni e quella presente sulle banchine. Oggi il racconto di una studentessa, che si è accorta del furto delle “mani leste” solamente una volta scesa dal treno. La studentessa derubata sullaA di Roma Derubata nel giro di mezzo secondo. Questo è il racconto di una studentessa romana, che nei pressistazione Flaminio si è vista sfilare ilin pochi ...

