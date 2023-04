Ecco come capire se il tuo telefono è realmente impermeabile (Di martedì 18 aprile 2023) TecnoAndroid Probabilmente avrei sentito parlare in giro di “classificazione IP“. È lo standard internazionale che definisce i gradi di protezione dei dispositivi contro liquidi, polvere e oggetti solidi. Dispositivi tra cui iPhone, Samsung Galaxy, OnePlus e tante altre affermano tutti di essere resistenti all’acqua, così come alcuni dispositivi di fascia bassa e meno recenti, ma non tutti hanno lo stesso grado di protezione. Le sigle che iniziano con “IP” si riferiscono alla “protezione dall’ingresso“, che in parole povere significa quanto facilmente polvere e acqua possono penetrare all’interno del tuo dispositivo. La parte IP del termine non cambierà, quindi sono i numeri quelli che dovrai effettivamente esaminare per capire quanto è resistente il tuo dispositivo. Il primo numero della sequenza si riferisce alla protezione dai solidi del ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 18 aprile 2023) TecnoAndroid Probabilmente avrei sentito parlare in giro di “classificazione IP“. È lo standard internazionale che definisce i gradi di protezione dei dispositivi contro liquidi, polvere e oggetti solidi. Dispositivi tra cui iPhone, Samsung Galaxy, OnePlus e tante altre affermano tutti di essere resistenti all’acqua, cosìalcuni dispositivi di fascia bassa e meno recenti, ma non tutti hanno lo stesso grado di protezione. Le sigle che iniziano con “IP” si riferiscono alla “protezione dall’ingresso“, che in parole povere significa quanto facilmente polvere e acqua possono penetrare all’interno del tuo dispositivo. La parte IP del termine non cambierà, quindi sono i numeri quelli che dovrai effettivamente esaminare perquanto è resistente il tuo dispositivo. Il primo numero della sequenza si riferisce alla protezione dai solidi del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Aspettando #Report, che, ne sono certo, sarà come sempre interessante, magari sarebbe il caso di ricordare che cosa… - ilfoglio_it : “L'invasione russa dell'Ucraina non è un problema solo europeo”. Il ministro degli Esteri giapponese, in occasione… - Gitro77 : Ecco, già che ci stai magari fatti spiegare da loro come dovrebbe funzionare una Banca Centrale e perché se ne hai… - togone76 : RT @HDblog: Apple oltre la carta di credito: ecco Savings, il conto che frutta il 4% l'anno - Gemma17884743 : RT @erretti42: L’uomo ombra di Solinas stipendiato dalla ditta cui la Regione dà gli appalti - Il Fatto Quotidiano Ecco che come usano il… -