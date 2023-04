Eav Napoli-Sorrento, il piano di de Gregorio: Niente fermate fino a Torre Annunziata. Primi test a giugno (Di martedì 18 aprile 2023) Separare il servizio trasporti per Sorrento da quello pendolare sulla tratta Napoli-Torre Annunziata. È questo, in estrema sintensi, il nuovo piano dei trasporti su ferro che il presidente di EaV, società che in Campania si occupa del tpl su gomma e ferro, Umberto De Gregorio ha illustrato in un incontro alla Prefettura di Napoli, al prefetto, al presidente della IV Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, e ai sindaci di tutti i Comuni attraversati dalla linea ferroviaria che da Napoli porta a Sorrento. L’ipotesi illustrata da De Gregorio dovrebbe portare ad un nuovo modello di esercizio in grado di garantire puntualità e regolarità delle corse. In ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) Separare il servizio trasporti perda quello pendolare sulla tratta. È questo, in estrema sintensi, il nuovodei trasporti su ferro che il presidente di EaV, società che in Campania si occupa del tpl su gomma e ferro, Umberto Deha illustrato in un incontro alla Prefettura di, al prefetto, al presidente della IV Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, e ai sindaci di tutti i Comuni attraversati dalla linea ferroviaria che daporta a. L’ipotesi illustrata da Dedovrebbe portare ad un nuovo modello di esercizio in grado di garantire puntualità e regolarità delle corse. In ...

