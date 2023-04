Earth Day 2023, Citterio e Pianura da Scoprire insieme per la valorizzazione e il rispetto del territorio lombardo (Di martedì 18 aprile 2023) RiScoprire il territorio e la natura della Pianura lombarda attraverso splendidi itinerari adatti a tutti, da percorrere durante i mesi primaverili e assaporando un perfetto picnic all’insegna della semplicità, del gusto e della praticità. È questo l’obiettivo della collaborazione, in occasione della 53° Giornata Mondiale della Terra in programma sabato 22 aprile, tra Citterio, storica azienda di salumi, e Pianura da Scoprire, associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, che svolge un’attività di valorizzazione, promozione e sviluppo socio-turistico della Media Pianura Lombarda. Un viaggio all’interno del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda, tra una rete di percorsi cicloturistici ideali per ... Leggi su newsagent (Di martedì 18 aprile 2023) Riile la natura dellalombarda attraverso splendidi itinerari adatti a tutti, da percorrere durante i mesi primaverili e assaporando un perfetto picnic all’insegna della semplicità, del gusto e della praticità. È questo l’obiettivo della collaborazione, in occasione della 53° Giornata Mondiale della Terra in programma sabato 22 aprile, tra, storica azienda di salumi, eda, associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, che svolge un’attività di, promozione e sviluppo socio-turistico della MediaLombarda. Un viaggio all’interno del Parco Cicloturistico della MediaLombarda, tra una rete di percorsi cicloturistici ideali per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RetweetPalermo : RT @palermomaniait: Earth Day Palermo 2023: al via l'11ma edizione della festa per l'Ambiente - - gianovsky : RT @EdoardoArpaia: Vi ricordo che sabato 22 aprile 2023 si svolgerà a Torino l'EARTH DAY 2023, il maggiore evento ambientale del pianeta.… - mazzim76 : RT @AnevEolico: Per la Giornata Mondiale della Terra l'ANEV ti aspetta al Pincio con il convegno sull'eolico offshore! - MuseiRealiTo : RT @EdoardoArpaia: Vi ricordo che sabato 22 aprile 2023 si svolgerà a Torino l'EARTH DAY 2023, il maggiore evento ambientale del pianeta.… - RetweetPalermo : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Earth Day Palermo 2023: al via l'11ma edizione della festa per l'Ambiente -