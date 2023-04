Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : E se finisce ai rigori? Dal cecchino Giroud a Kvara, il dischetto è... cosa loro: E se finisce ai rigori? Dal cecch… - Dario59452333 : @FBiasin Finisce ai rigori - CalcioNapoli24 : - occupoiltempo : ieri ho pensato “pensa se roma feyenoord finisce ai rigori” ?? - Jacobzt_ : Sto ridendo da solo da 10 minuti pensando che domani finisce ai rigori -

Il francese non ha la nomea di specialista, ma in carriera ha neutralizzato 13tra Lilla, Milan e nazionale francese, subendone 31. Con i rossoneri ha neutralizzato Berardi, mentre con il ...Il rigore battuto da Cristantesul palo, se avesse ripreso lui il gol sarebbe stato da annullare, lo prende Bove, c'è qualche dubbio sulla sua posizione ma rivedendo le immagini il suo ...Ma come se l'è cavata Giua ieri Rivedi idi Roma - Udinese Roma - Udinese, i precedenti di ... Questi gli episodi discussi: al 33' colpo di testa di Belotti su angolo, chein corner. ...

Napoli-Milan finisce ai rigori Il bilancio dei due club nelle ... CalcioNapoli24

RIETI - Squillo della capolista Real Gavignano mentre Cittaducale suona la "nona" sinfonia. Scende il sipario sul weekend di Seconda categoria. A commentare la ...Fiorentina-Atalanta 1-1, al Franchi finisce in pareggio. Sportiello grande protagonista, male Muriel. Le pagelle.