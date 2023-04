E ora cosa succede all'orsa JJ4? (Di martedì 18 aprile 2023) È stata catturata nella notte (con lei nel bosco c'erano tre cuccioli) e ora è rinchiusa al recinto di Casteller in attesa. Ecco cosa succede ora all'orsa JJ4 Leggi su vanityfair (Di martedì 18 aprile 2023) È stata catturata nella notte (con lei nel bosco c'erano tre cuccioli) e ora è rinchiusa al recinto di Casteller in attesa. Eccoora all'

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??Abbiamo incontrato uno studente che aveva provato (invano) ad avvertire le autorità del pericolo Covid. Ecco cosa… - DAVIDPARENZO : Moderna annuncia: “Vaccini contro cancro e infarto: la rivoluzione con l'mRNA” e ora cosa diranno i #novax? Se dove… - giovanniallevi : Ecco il secondo volume della serie 'Love Piano Collection Book 2', la raccolta dei brani più romantici di Giovanni… - avvo_ : ora il problema è che albi non è amico perchè non sponsorizza la canzone. dio mio ma nella vita vera sapete cosa è… - chiccoderiso_ : @scamixx_ @strwga cosa hai contro di me tu ora ?? -