È morto Arrigo il figlio di Roberto Vecchioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Con un post sui social, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo, nato dal secondo matrimonio con… - SkyTG24 : Morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto: 'Dopo tanto dolore è in pace' - Giornaleditalia : Arrigo Vecchioni causa morte, malattia e vita privata del figlio di Roberto Vecchioni - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: #RIP Arrigo #Vecchioni Roberto Vecchioni?? - leftsnoopy : RT @fanpage: Con un post sui social, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo, nato dal secondo matrimonio con Daria Colo… -

Roberto Vecchioni sui suoi social ha voluto ricordare così il suo secondogenitostamane, 18 aprile 2023, il primo avuto dalla sua seconda moglie Daria Colombo. Con Daria, ha avuto ...era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, ha avuto la sua primogenita Francesca. ...era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.

Arrigo Vecchioni è morto: il figlio del cantautore Roberto scomparso "dopo tanto dolore" la Repubblica

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole via social Roberto Vecchioni ha annunciato questa mattina la scomparsa ...ITALIA - Lutto per la famiglia di Roberto Vecchioni per la morte del figlio Arrigo. A darne notizia è stato lo stesso cantautore sui social in queste ...