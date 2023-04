È morta a 102 anni Anna Marcacci | per tutti semplicemente “la mamma di Paolo Brosio”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 aprile 2023) Si è spenta nella notte, l’arzilla centenaria – aveva compiuto 102lo scorso 7 aprile – notacome ladi. Una donna di grande fede, dal temperamento forte e dotata di garbata vis ironica, che con simpatia e piglio, rivelati sempre con il sorriso sulle labbra, era diventata negliun personaggio noto, al pari del figlio giornalista. A fianco del quale, non a caso, è apparsa spesso in tv, in programmi come Quelli che il calcio su Rai 2, o registrando con lui anche degli spot pubblicitari. È, perladiNata a Marina di Pisa, da tempo la ...