“È finita” L’annuncio stavolta è ufficiale | Luca Salatino ammette tutto E intanto Soraia…

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) Colpo di scena per una delle coppie più amata dello showbiz italiano:e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. Proprio così, ad annunciarlo è l’ex vippone, protagonista dalla prima fase del GF vip 7. Alla fine il giovane, appena ha potuto infatti (contratto permettendo) ha lasciato subito la casa di Cinecittà per correre tra le braccia della sua Soraia. Niente fa fare però, dopo qualche mese i due hanno rotto. La coppia nata nel salotto di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha soltanto confermato quello che si rincorreva da tempo. La voce infatti, il rumors, era assai pesante e qualcuno aspettava soltanto una certezza. Una conferma che è appunto arrivata, come dicevamo, dallo stesso. Il ragazzo sui social ha scritto: “Tra me e Soraia è. Vi prego di rispettare questo ...