È Anna Marcacci Brosio | la mamma di Paolo | aveva 102 anni

(Di martedì 18 aprile 2023) Il 7 aprile scorsocompiuto 102, ladi. La donna è morta questa mattina: era ricoverata nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Ladel giornalista recentementeavuto dei problemi di salute cheno reso necessario il ricovero prima all’ospedale Versilia e poi al San Camillo. Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figliodopo trent’passati in Piemonte con il marito Domenico Ettorefra le colline del Monferrato. Molto credente, era assai legata al figlio.ottenuto popolarità grazie alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morta Anna Marcacci Brosio, mamma del giornalista Paolo Brosio. Aveva 102 anni - Handwriting01 : RT @fanpage: É morta Anna Marcacci Brosio, mamma del giornalista Paolo Brosio. Aveva 102 anni - tuttouomini : Chi era Anna Marcacci madre di Paolo Brosio malattia e causa morte - - francobus100 : Paolo Brosio, morta la mamma Anna Marcacci: aveva appena compiuto 102 anni - infoitcultura : Paolo Brosio, morta la mamma Anna Marcacci: aveva appena compiuto 102 anni -

Paolo Brosio, morta la mamma: star di 'Quelli che il calcio' aveva appena compiuto 102 anni Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi Roberto Vecchioni ha avuto la sua primogenita, ...Paolo Brosio saluta mamma. Lutto per il giornalista:Brosio si è spenta nella notte nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove era stata trasferita dopo il ricovero all'ospedale Versilia di Camaiore in ...Gravissimo lutto familiare per Paolo Brosio , giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, che ha perso l'adorata madre. La donna aveva festeggiato da poco il suo 102esimo compleanno. L'annuncio a Mattino Cinque È stata Federica Panicucci a riportare stamani la notizia, dando il tragico annuncio al ...

Paolo Brosio, morta la mamma Anna Marcacci: star di Quelli che il calcio aveva appena compiuto 102 anni leggo.it

Paolo Brosio ha dovuto dire addio all’amatissima mamma Anna Marcacci Brosio. La donna è mancata durante il suo ricovero alla Clinica San Camillo di Forte dei Marmi: solo il 7 aprile scorso, Anna aveva ...“Quello che univa Paolo alla madre Anna era un legame profondo e speciale che abbiamo imparato a conoscere fin dal loro arrivo dal Piemonte a Vittoria Apuana. La signora Marcacci, insieme a Paolo, da ...