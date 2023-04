E' allerta ultras per Sampdoria - Spezia (Di martedì 18 aprile 2023) E' stata classificata a rischio 3, quello medio alto su una scala di 4, la partita tra Sampdoria e Spezia in programma al Ferraris sabato sera. Per questo, al momento, è stato deciso di autorizzare la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) E' stata classificata a rischio 3, quello medio alto su una scala di 4, la partita train programma al Ferraris sabato sera. Per questo, al momento, è stato deciso di autorizzare la ...

E' allerta ultras per Sampdoria - Spezia C'è apprensione anche perché le tifoserie sono in fermento: ultras doriani si sono scontrati con i rivali della Cremonese 10 giorni fa (3 feriti, bar e auto danneggiate) mentre gli spezzini venerdì ... Roma - Feyenoord, paura ordine pubblico Roma è ancora senza prefetto e la data che preoccupa le autorità è il 20 aprile, quando arriveranno, nonostante i divieti, gli ultras del Feyenoord. La Questura ha diramato un'allerta agli albergatori ma la preoccupazione di Federalberghi è che l'eventuale presenza sfuggirà ai radar di chi alloggerà in appartamenti e b&b. ... Roma - Feyenoord, ultras olandesi a Napoli: scatta l'allerta nella Capitale Nei gruppi Telegram del tifo organizzato stanno girando diverse fotografie di ultras olandesi , già presenti a Napoli dove sono stati accolti da quelli partenopei. Al momento è l'asse tra queste due ... Allerta scontri. Feyenoord, provocazione ultras: "Occhio alle vostre fontane" passando attraverso gli ultras napoletani. "Occhio alle vostre fontane", la provocazione letta più volte sui social. Lo scrive Leggo.