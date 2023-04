"Dura la vita per l'elettore di Meloni"; stoccata di Giordano: a chi le canta (Di martedì 18 aprile 2023) "La vita dell'elettore di Giorgia Meloni è Dura", afferma Mario Giordano nell'apertura della puntata di martedì 18 aprile di Fuori dal coro. Chi ha votato per la leader di Fratelli d'Italia "ha una fede incrollabile, che però viene messa a Dura prova ogni giorno" afferma il conduttore. Che a tal riguardo lancia la storica hit di Umberto Tozzi dove al posto di "Gloria" c'è proprio Giorgia. Nella coreografia infatti i ballerini interpretano gli elettori della maggioranza stupiti e confusi per il boom di sbarchi di migranti e lo stato d'emergenza proclamato dal governo. "Avanti Giorgia, dice l'elettore di Meloni che ha una fede incrollabile in lei, ma è messo a Dura prova" ribadisce Giordano. Infatti i suoi ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) "Ladell'di Giorgia", afferma Marionell'apertura della puntata di martedì 18 aprile di Fuori dal coro. Chi ha votato per la leader di Fratelli d'Italia "ha una fede incrollabile, che però viene messa aprova ogni giorno" afferma il conduttore. Che a tal riguardo lancia la storica hit di Umberto Tozzi dove al posto di "Gloria" c'è proprio Giorgia. Nella coreografia infatti i ballerini interpretano gli elettori della maggioranza stupiti e confusi per il boom di sbarchi di migranti e lo stato d'emergenza proclamato dal governo. "Avanti Giorgia, dice l'diche ha una fede incrollabile in lei, ma è messo aprova" ribadisce. Infatti i suoi ...

