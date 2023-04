Due mesi per chiarire: l'Italia riceve l'ultimatum Ue sui balneari (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione europea ha annunciato un ultimatum all'Italia sulla questione balneari. Già a fine febbraio l'organo esecutivo dell'Unione europea si era dichiarato contrario alla decisione del governo Italiano di prorogare i bandi di un anno, decisione su cui si era espresso negativamente anche il Consiglio di Stato a cinque giorni dall'approvazione del decreto che rinviò le gare. All'orizzonte c'è la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che il 20 aprile si dovrà pronunciare sulla causa fra l'Autorità di concorrenza nazionale e il Comune di Ginosa. Alla corte viene chiesto di stabilire se la direttiva in questione sia valida e vincolante o risulti invalida trattandosi di una direttiva di armonizzazione adottata a maggioranza e non all'unanimità e se «presenti o meno assenza di spazi discrezionali per ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) La Commissione europea ha annunciato unall'sulla questione. Già a fine febbraio l'organo esecutivo dell'Unione europea si era dichiarato contrario alla decisione del governono di prorogare i bandi di un anno, decisione su cui si era espresso negativamente anche il Consiglio di Stato a cinque giorni dall'approvazione del decreto che rinviò le gare. All'orizzonte c'è la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che il 20 aprile si dovrà pronunciare sulla causa fra l'Autorità di concorrenza nazionale e il Comune di Ginosa. Alla corte viene chiesto di stabilire se la direttiva in questione sia valida e vincolante o risulti invalida trattandosi di una direttiva di armonizzazione adottata a maggioranza e non all'unanimità e se «presenti o meno assenza di spazi discrezionali per ...

