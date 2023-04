Due mesi di tempo all'Italia per allinearsi con le direttive Ue (Di martedì 18 aprile 2023) Governo sempre più vicino alla resa dei conti sulla questione balneari. L'Europa torna a spingere per fare in modo che l'Italia si allinei con la direttiva Bolkestein del 2006 e già domani potrebbe ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 aprile 2023) Governo sempre più vicino alla resa dei conti sulla questione balneari. L'Europa torna a spingere per fare in modo che l'si allinei con la direttiva Bolkestein del 2006 e già domani potrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Pronta la lettera di Bruxelles: due soli mesi all'Italia per eliminare la proroga delle concessioni balneari poi de… - LaStampa : Balneari, ultimatum Ue: due soli mesi all’Italia per eliminare la proroga delle concessioni - LaVeritaWeb : Preoccupante aumento dei decessi negli ultimi due anni in quasi tutti i Paesi occidentali. Il clima non c’entra: il… - nazy4lensky : @starsxprongs GUARDA CHE SIMP SONO SYATO PER STI DUE MESI - nino_pitrone : RT @erretti42: Nordio dormì per due mesi sulla rogatoria Usa anti-Uss. Il ministro della giustizia è un putiniano? Forza, decerebrati con l… -