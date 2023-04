**Droga: Gdf scopre asse Sicilia-Calabria ed esegue 21 arresti, 6 indagati prendevano Rdc*** (Di martedì 18 aprile 2023) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone, per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sei degli arrestati prendevano il reddito di cittadinanza. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra la Calabria e la Sicilia. Le indagini, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gico, hanno riguardato un gruppo criminale, con base operativa nel capoluogo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone, per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sei degli arrestatiil reddito di cittadinanza. Glisono indiziati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra lae la. Le indagini, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gico, hanno riguardato un gruppo criminale, con base operativa nel capoluogo ...

