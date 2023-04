Dramma Mediaset, il terribile lutto arriva così: aveva solo 48 anni (Di martedì 18 aprile 2023) Una tragica notizia colpisce ancora gli studi Mediaset: si è ritirato da Uomini e Donne a causa di un terribile lutto. Dietro ad ogni programma troviamo persone normali che nel loro percorso possono incontrare serie difficoltà personali. Il protagonista della vicenda lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, ma di punto in bianco non l’abbiamo più visto, pensando che si fosse ritirato per scelta.Maria De Filippi a distanza di cinque anni lo accoglie e in questa circostanza, l’uomo decide di raccontare la sua storia. Una volta che i fan sono venuti a conoscenza della notizia sono rimasti basiti, mostrando sui social tutta la loro vicinanza all’uomo. Il Dramma è stato rivelato da lui stesso durante la registrazione della puntata. In molti lo ricorderanno, si tratta di Bruno, un signore di 86 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 aprile 2023) Una tragica notizia colpisce ancora gli studi: si è ritirato da Uomini e Donne a causa di un. Dietro ad ogni programma troviamo persone normali che nel loro percorso possono incontrare serie difficoltà personali. Il protagonista della vicenda lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, ma di punto in bianco non l’abbiamo più visto, pensando che si fosse ritirato per scelta.Maria De Filippi a distanza di cinquelo accoglie e in questa circostanza, l’uomo decide di raccontare la sua storia. Una volta che i fan sono venuti a conoscenza della notizia sono rimasti basiti, mostrando sui social tutta la loro vicinanza all’uomo. Ilè stato rivelato da lui stesso durante la registrazione della puntata. In molti lo ricorderanno, si tratta di Bruno, un signore di 86 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Alessia Cammarota e Aldo Palmieri: 'Abbiamo vissuto il dramma dell'aborto' | Poi annunciano il terzo figlio: 'Si ch… - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Dramma per la Igor Novara: Ituma precipita da una finestra e muore #Ituma #JuliaItuma #Volley - GraziaMarocco : RT @sportmediaset: Dramma per la Igor Novara: Ituma precipita da una finestra e muore #Ituma #JuliaItuma #Volley - Fprime86 : RT @sportmediaset: Dramma per la Igor Novara: Ituma precipita da una finestra e muore #Ituma #JuliaItuma #Volley - gianmilan76 : RT @sportmediaset: Dramma per la Igor Novara: Ituma precipita da una finestra e muore #Ituma #JuliaItuma #Volley -