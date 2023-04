Dove vedere Napoli-Milan? Esclusiva a pagamento: canale, programma, orari, tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Quest’oggi martedì 18 aprile andranno in scena, con le gare di ritorno, le prime quattro squadre impegnate nei quarti di finale di UEFA Champions League. A fronteggiarsi a partire dalle 21.00, infatti, saranno il Chelsea di Frank Lampard e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma soprattutto il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli. Una gara tutta italiana, che porterà quindi la vincitrice in semifinale. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere sul terreno di gioco. Lo splendido teatro per questa occasione, che definire speciale sarebbe riduttivo, è il Maradona. L’impianto partenopeo sarà strapieno e ci si aspetta un clima rovente all’interno delle mura napoletane. Osimhen (ritornato dopo aver saltato la gara d’andata) e compagni, sono pronti a battagliare in campo per scippare non una ma la qualificazione. In questo momento e fino ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Quest’oggi martedì 18 aprile andranno in scena, con le gare di ritorno, le prime quattro squadre impegnate nei quarti di finale di UEFA Champions League. A fronteggiarsi a partire dalle 21.00, infatti, saranno il Chelsea di Frank Lampard e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma soprattutto ildi Luciano Spalletti e ildi Stefano Pioli. Una gara tutta italiana, che porterà quindi la vincitrice in semifinale. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere sul terreno di gioco. Lo splendido teatro per questa occasione, che definire speciale sarebbe riduttivo, è il Maradona. L’impianto partenopeo sarà strapieno e ci si aspetta un clima rovente all’interno delle mura napoletane. Osimhen (ritornato dopo aver saltato la gara d’andata) e compagni, sono pronti a battagliare in campo per scippare non una ma la qualificazione. In questo momento e fino ...

