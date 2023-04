“Dopo tanto dolore è in pace”: le parole di Roberto Vecchioni per la morte del figlio Arrigo (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi, 18 aprile 2023, Roberto Vecchioni pubblica sui social il triste annuncio che rivela la scomparsa di Arrigo Vecchioni, il primo figlio nato dal matrimonio con Daria Colombo. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace”, queste le parole che accompagnano la didascalia del post condiviso su Instagram. Non vengono menzionati riferimenti espliciti alla malattia che affliggeva il ragazzo e la famiglia chiede il silenzio. Numerosi fan e colleghi si riuniscono in un abbraccio virtuale ed esprimono la loro vicinanza nei confronti della famiglia Vecchioni. Tra i commenti che affiancano la foto in ricordo di Arrigo, si ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi, 18 aprile 2023,pubblica sui social il triste annuncio che rivela la scomparsa di, il primonato dal matrimonio con Daria Colombo. “, il nostro meravigliosoè finalmente in”, queste leche accompagnano la didascalia del post condiviso su Instagram. Non vengono menzionati riferimenti espliciti alla malattia che affliggeva il ragazzo e la famiglia chiede il silenzio. Numerosi fan e colleghi si riuniscono in un abbraccio virtuale ed esprimono la loro vicinanza nei confronti della famiglia. Tra i commenti che affiancano la foto in ricordo di, si ...

