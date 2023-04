"Dopo sei mesi...". Renzi umilia la Schlein, imbarazzo nel Pd (Di martedì 18 aprile 2023) Colpo di scena a Quarta Repubblica. Matteo Renzi, nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, promuove il governo. "Dopo sei mesi non si possono dare le pagelle - premette nello studio di Nicola Porro -. Giorgia Meloni la vedo bene sulla politica estera, in Europa non ha ancora deciso cosa fare da grande ed è un errore, ma fa bene ad andare in Africa o a tenere una linea chiara sull'Ucraina. Quindi dico che per il momento Tajani e Meloni stanno andando bene sulla politica estera". Il leader di Italia Viva non lesina però critiche sulla politica interna, per cui si dice "molto deluso del fatto che non stanno portando avanti la loro politica". In ogni caso quella dell'ex premier è una vera frecciata a Elly Schlein. "Io sono uno che è cresciuto con il mito di Tony Blair e Bill Clinton, certo questa sinistra qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Colpo di scena a Quarta Repubblica. Matteo, nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, promuove il governo. "seinon si possono dare le pagelle - premette nello studio di Nicola Porro -. Giorgia Meloni la vedo bene sulla politica estera, in Europa non ha ancora deciso cosa fare da grande ed è un errore, ma fa bene ad andare in Africa o a tenere una linea chiara sull'Ucraina. Quindi dico che per il momento Tajani e Meloni stanno andando bene sulla politica estera". Il leader di Italia Viva non lesina però critiche sulla politica interna, per cui si dice "molto deluso del fatto che non stanno portando avanti la loro politica". In ogni caso quella dell'ex premier è una vera frecciata a Elly. "Io sono uno che è cresciuto con il mito di Tony Blair e Bill Clinton, certo questa sinistra qui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato il disegno di legge che vieta l'aborto dopo sei settimane di g… - NetflixIT : Può un controllo antidoping risultare negativo e sei mesi dopo risultare positivo? Il caso Alex Schwazer è ora disp… - rubio_chef : Se sei una fedele???? non puoi entrare in #AlAqsa_Mosque perché i nazisti???? così han deciso. Se fosse stato proibito… - leonessa_Chiara : Non scorderò mai quando ad un instore dell'album 10 lei era con le braccia aperte, mi ha abbracciato e gli ho dett… - antoniettampa : Oggi è Yom HaShoah in cui si ricordano i sei milioni di ebrei uccisi durante l'Olocausto. In Israele alle 10, ora l… -