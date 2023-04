Dombrovskis | più ritarda il Mes più tardi paracadute a banche

(Di martedì 18 aprile 2023) La riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità "è uno degli elementi direi importanti" come "backstop al fondo di risoluzione unico" delle. "Più lungo è il processo di ratifica e ...

lungo è il processo di ratifica e meno presto avremo l'introduzione del backstop", il '... Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis, interpellato in conferenza ...... "così come dovranno essere protetti i depositi", ha detto il vicepresidente Valdis. ... si è limitato a dire che "a lungo durerà il processo di ratifica meno rapidamente potrà essere ...Richiesto di indicare se il completamento del processo di ratifica con il via libera dell'Italia rafforzerebbe l'unione bancaria,si e' limitato a dire che 'piu' a lungo durera' il ...