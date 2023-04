Dombrovskis | Pnrr dell’Italia “è entrato in una fase cruciale sulle riforme”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Piano di ripresa e resilienza () dell'Italia "èin una. Siamo in stretta cooperazione con le autorità italiane per assicurare una attuazione fluida e tempestiva del piano. È necessario un ruolo di coordinamento centrale e ci sono alcune questioni chiave da assicurare, come l'identificazione tempestiva" dei possibili nodi "e il fatto di poter usare poteri sostitutivi di amministrazione, ove necessario. Ma su questo ci sono già alcune misure adottate". Lo ha rilevato il vicepresidente della Commissione europea, Valdisdurante una audizione alle commissioni Bilancio e Affari monetari del Parlamento europeo.