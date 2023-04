Domanda bonus 150 euro respinta: come chiedere il riesame (Di martedì 18 aprile 2023) Collaboratori, dipendenti stagionali e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti respingere le domande di bonus 150 euro possono presentare all’Inps le istanze di riesame allegando la documentazione di volta in volta richiesta dall’Istituto.Le istruzioni per la gestione delle richieste di riesame sono state fornite con il Messaggio Inps del 14 aprile 2023 numero 1389. Nel documento si riportano le modalità di trasmissione delle domande, i termini e l’elenco dettagliato dei documenti da fornire.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice bonus 150 euro: le norma bonus 150 euro: esito domande Domanda bonus 150 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 aprile 2023) Collaboratori, dipendenti stagionali e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti respingere le domande di150possono presentare all’Inps le istanze diallegando la documentazione di volta in volta richiesta dall’Istituto.Le istruzioni per la gestione delle richieste disono state fornite con il Messaggio Inps del 14 aprile 2023 numero 1389. Nel documento si riportano le modalità di trasmissione delle domande, i termini e l’elenco dettagliato dei documenti da fornire.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice150: le norma150: esito domande150 ...

