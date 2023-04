Dolci tipici romani | 5 dolci che devi assaggiare assolutamente a Roma

Leggi su funweek

(Di martedì 18 aprile 2023)non smette mai di stupire anche per quanto riguarda la cucina: sono tanti i piatti dae in particolare idi cui non si può fare a meno. Ce ne sono 5 che bisogna mangiare almeno una volta nella vita. LEGGI ANCHE:–Maritozzo, sai perché si chiama così? La curiosità che forse non conosci Quali sono i 5di cui non si può fare a meno? Crostata ricotta e visciola, Maritozzo, Ciambelle al vino dei Castelli, Gelato con ricotta, Tiramisù. Sono questi i 5che non possono mancare sulla tavolana. Conosciuti ...