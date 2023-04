Dolce triangolo senza cottura | Il dolce che conquisterà tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 aprile 2023) Unabbastanza semplice da realizzare e scenico è quello della casetta di cioccolato ripiena di ricotta. Questosemplice ma molto goloso non ti porterà via molto tempo. Prepararlo e mangiarlo sarà un’avventura che finirà con la felicità del nostro stomaco. Preparazione delGli ingredienti che dobbiamo utilizzare per realizzare ilsono: 30 biscotti (6 x 7 centimetri) 400 gr di ricotta 80 gr di zucchero a velo 100 gr di burro 20 gr di cacao Bisogna lavorare in una ciotola il burro utilizzando lo sbattitore elettrico. Dopodiché aggiungiamo lo zucchero a velo per poi mescolare tutto con una spatola. Successivamente lavoriamo ancora il composto con l’elettrodomestico per poi integrare la ricotta. Continuiamo versando il 60% del ...