Docente tutor e orientatore | la domanda si può presentare fino a giorno 2 maggio Scegli il nuovo percorso formativo di Eurosofia

(Di martedì 18 aprile 2023) Da ieri sono state attivate le procedure per la selezione delle figure dele quella dell’che consentiranno l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Come avviene l’iscrizione dei docenti alla piattaforma di formazione? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente tutor e orientatore, la domanda si può presentare fino a giorno 2 maggio. Scegli il nuovo percorso formativ… - orizzontescuola : Docente tutor e orientatore, da oggi si può presentare domanda fino a giorno 2 maggio. Le nostre FaQ - orizzontescuola : Docente tutor e orientatore, ecco la sezione dedicata del Ministero - orizzontescuola : Docente tutor e orientatore, ecco tutte le risposte alle vostre domande [VIDEO] - orizzontescuola : Docente tutor e orientatore, come individuare i docenti: webinar del Ministero il 21 aprile -

... la pagina docentitutor.istruzione.it dedicata al Piano per l'orientamento varato a dicembre dal ministro Valditara e, in particolare, agli approfondimenti sulle nuove figure dele del ...... spiegano dallo stesso dicastero attraverso la Circolare n.1039 del 17 aprile inviata ai dirigenti scolastici, a fornire gli approfondimenti sulle nuove figure dele del...... in particolare, agli approfondimenti sulle nuove figure dele delorientatore. Mentre venerdì 21 è in programma un webinar per le scuole in cui saranno illustrate le modalità ...

Docente tutor e orientatore, ecco la sezione dedicata del Ministero Orizzonte Scuola

Docenti tutor e orientatori, i dirigenti scolastici saranno chiamati ad individuare, su base volontaria, le nuove figure.La dirigente è la professoressa Margherita De Dominicis. Docente tutor è la professoressa Eleonora Trapani. La classe 3° A: Lorenzo Calabrese, Marco Cecchi, Lorenzo Chiti, Andrea Ciampi, Alessio Cucuz ...