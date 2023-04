Dl Cutro | manifestazione a Roma contro il governo C’è anche Schlein | «Lollobrigida parla come un suprematista bianco»

(Di martedì 18 aprile 2023) Slitta a domani, 19 aprile, l’esame nell’Aula del Senato del decreto. Un testo che arriverà senza relatore, dopo l’ostruzionismo delle opposizioni in commissione e la determinazione della Lega per la stretta sui permessi di protezione speciale. E in contemporanea con la discussione a Palazzo Madama doveva tenersi la, davanti all’Altare della Patria, per contestare il provvedimento delMeloni. Protesta che si è svolta comunque, nel primo pomeriggio di oggi, e che ha visto la partecipazione di diversi esponenti dell’area di centrosinistra, sindacalisti e volti del terzo settore. Dure le parole di Ellyla leader di Fratelli d’Italia e il suo esecutivo: «Questo decreto riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora ...

Lo ha detto, in diretta su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato allain piazza a Roma contro la conversione del cosiddetto decreto. E non e' neanche ...... lo ha detto, in diretta alla trasmissione Tagadà su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein, in piazza a Roma per partecipare allacontro la conversione del cosiddetto decreto, ...Slitta a domani, 19 aprile, l'esame nell'Aula del Senato del decreto. Un testo che arriverà senza relatore, dopo l'ostruzionismo delle opposizioni in commissione e ...tenersi laa ...

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la manifestazione organizzata da Tavolo asilo e immigrazione a Roma contro il decreto Cutro. «Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano ...Non è quella la strada". Schlein ha ribattuto durante una manifestazione di protesta contro il decreto Cutro. "Continueremo a fare opposizione a queste norme disumane", ha detto. Quelle di ...