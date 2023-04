Divorzio Totti Ilary | il giudice da ragione alla Blasi | a lei la Villa all’Eur e 12 500 euro al mese per i figli

(Di martedì 18 aprile 2023) Sono stati emessi i primi provvedimenti riguardo iltra Francesco. Per arrivare a una sentenza definitiva i tempi non saranno brevi ma, nel frattempo, ildel Tribunale Civile di Roma ha emesso la decisione ‘provvisoria’ che avrà validità per tutta la durata del processo di separazione tra il campione e la presentatrice: ildaLa richiesta presentata dal legale della showgirl per l’assegno mensile per il mantenimento dei tre– Cristian, Chanel e Isabel – è stata di 24mila, il doppio rispetto ai 12mila offerti da. Su questo punto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Divorzio Totti-Blasi, a Ilary la villa dell'Eur, 12,500 euro al mese e la custodia dei figli - sportface2016 : Divorzio #Totti-#Blasi, Ilary si prende la villa dell’Eur e 12.500 euro al mese per i figli - flamanc24 : RT @sportface2016: Divorzio #Totti-#Blasi, Ilary si prende la villa dell’Eur e 12.500 euro al mese per i figli - GossipOne_it : Ilary Blasi trionfa nel processo di divorzio da Totti: ecco la prima sentenza del giudice civile! #gfvip… - GossipOne_it : Ilary Blasi trionfa nel processo di divorzio da Totti: ecco la prima sentenza del giudice civile!… -

Unche accontenta Ilary Blasi ed è una batosta per Francesco. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il primo round se lo aggiudica la conduttrice de L'Isola dei famors i che ...Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica , si chiude così il primo round del- Blasi , il più chiacchierato e controverso dello star system italiano. Francescoe ...Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francescoe Ilary Blasi . I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive. L'affidamento ...

Divorzio Totti-Blasi, il giudice dà ragione alla conduttrice: villa all'Eur, custodia dei figli e 12.500 euro al mese Open

Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa ...La mega villa dell’Eur e un assegno da 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli: è quanto ha ottenuto [Ilary Blasi](https://www.vanityfair.it/topic/ilary ...