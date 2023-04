Divorzio Totti-Blasi | Ilary prende tutto | alla conduttrice la casa dell’Eur | la custodia dei figli e 12 500 euro mensili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Divorzio Totti-Blasi, a Ilary la villa dell'Eur, 12,500 euro al mese e la custodia dei figli - cronacadiroma : Divorzio Totti Ilary, la conduttrice si aggiudica il primo round - rapisardandrea1 : Divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la causa assegna tutto alla conduttrice Mediaset - infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi, la prima decisione (provvisoria) del giudice su casa, figli e soldi - infoitcultura : Totti e Ilary, il divorzio: a Ilary la villa all'Eur e la custodia dei figli, mantenimento da 12.500 euro -

In merito alla disputa legale tra Francescoe Ilary Blasi , la prima decisione emessa dal tribunale civile di Roma ha disposto a favore della conduttrice, la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre ...In merito alla disputa legale tra Francescoe Ilary Blasi , la prima decisione emessa dal tribunale civile di Roma ha disposto a favore della conduttrice, l a villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre ...- Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la decisione "provvisoria" valida per tutta la durata del processo di separazione tra Ilary Blasi e Francesco. Alla conduttrice va la villa ...

Divorzio Totti-Blasi, il giudice dà ragione alla conduttrice: villa all'Eur, custodia dei figli e 12.500 euro al mese Open

La mega villa dell’Eur e un assegno da 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli: è quanto ha ottenuto Ilary Blasi dalla prima sentenza provvisoria sul divorzio da Francesco Totti. Secondo ...Si chiude il primo tempo della partita sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice del Tribunale di Roma, Simona Rossi, ha deciso che l'ex capitano giallorosso debba versare ...