"Divieto assoluto per il Milan", retroscena esplosivo: cosa accadrà col Napoli (Di martedì 18 aprile 2023) Stefano Pioli è pronto per la sfida contro il Napoli. Questa sera si decide il futuro del Milan e probabilmente anche quello della panchina di Pioli. Per salvare il suo futuro il tecnico rossonero deve arrivare tra le prime quattro in campionato e soprattutto deve mettere un piede nella semifinale di Champions. Per questo motivo la posta in gioco questa sera è altissima. E così il Divieto assoluto imposto da Pioli al suo Milan è quello di attaccare ed evitare di chiudersi in difesa per custodire il gol di vantaggio realizzato a San Siro all'andata. Una mossa decisiva, quella di Pioli, che potrebbe regalare l'accesso nella top 4 dell'Europa che conta. "Sarebbe un errore difendersi qui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Stefano Pioli è pronto per la sfida contro il. Questa sera si decide il futuro dele probabilmente anche quello della panchina di Pioli. Per salvare il suo futuro il tecnico rossonero deve arrivare tra le prime quattro in campionato e soprattutto deve mettere un piede nella semifinale di Champions. Per questo motivo la posta in gioco questa sera è altissima. E così ilimposto da Pioli al suoè quello di attaccare ed evitare di chiudersi in difesa per custodire il gol di vantaggio realizzato a San Siro all'andata. Una mossa decisiva, quella di Pioli, che potrebbe regalare l'accesso nella top 4 dell'Europa che conta. "Sarebbe un errore difendersi qui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lui1ofus : @patrizia @ChiaraNesti74 @Italia_Svizzera @paolo_gibilisco … Il problema è semplicemente etico: le vogliamo autoriz… - AmedeoFortuna : RT @Paolett88388412: @MarianoFroldi Io onestamente questo divieto assoluto di fare test non riesco a capirlo… - FahriLikmeta : @marifcinter Se non erano successo queste cose che non dipendono da loro per Suning mantenere Inter era come manten… - Kawataro00 : RT @Seghinho3: Il DT ha delle regole molto ferree, questo penso che l'avete capito, soprattutto sul divieto assoluto di inserire una np. L'… - AleTav3r_ : RT @Seghinho3: Il DT ha delle regole molto ferree, questo penso che l'avete capito, soprattutto sul divieto assoluto di inserire una np. L'… -