«Divergenze con la proprietà»: ecco perché l'addio tra Berardi e la Roma (Di martedì 18 aprile 2023) «Divergenze strategiche con la proprietà» e con il club in generale. È questa la motivazione che ha portato la Roma a decidere di dare il benservito a Pietro Berardi, che da ieri, dopo 558 giorni dalla nomina, non è più l'amministratore delegato del club giallorosso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che la posizione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

