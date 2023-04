Disturbi alimentari: allarme ortoressia, l’ossessione del mangiare sano contagia sempre più italiani. Boom di giovani (Di martedì 18 aprile 2023) Si chiama ortoressia ed è letteralmente l’ossessione per il mangiare sano. Quando il confine tra un’alimentazione attenta e comportamenti eccessivamente rigidi viene più o meno consapevolmente superato, l’ossessione di una dieta sana può diventare un problema per la salute, trasformandosi in un disturbo dell’alimentazione e facilitando l’insorgenza di patologie e complicazioni anche gravi. ortoressia, ecco i dati di un fenomeno sempre più in crescita Come riportato dal Ministero della Salute, in Italia sono 3 milioni e 200mila le persone che soffrono di Disturbi del comportamento alimentare (DCA), circa il 5% della popolazione, dato che vede l’aumento esponenziale di casi durante e dopo la pandemia Covid-19 e che in realtà nasconde cifre ancora più ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) Si chiamaed è letteralmenteper il. Quando il confine tra un’alimentazione attenta e comportamenti eccessivamente rigidi viene più o meno consapevolmente superato,di una dieta sana può diventare un problema per la salute, trasformandosi in un disturbo dell’alimentazione e facilitando l’insorgenza di patologie e complicazioni anche gravi., ecco i dati di un fenomenopiù in crescita Come riportato dal Ministero della Salute, in Italia sono 3 milioni e 200mila le persone che soffrono didel comportamento alimentare (DCA), circa il 5% della popolazione, dato che vede l’aumento esponenziale di casi durante e dopo la pandemia Covid-19 e che in realtà nasconde cifre ancora più ...

